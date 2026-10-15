Beim Umgang der Polizei mit Betroffenen von Straftaten zeigten sich kaum Veränderungen. Bemerkenswert sei aber die Veränderung beim Delikt des Cybermobbings: Einerseits hätten mehr Betroffene Kontakt mit der Polizei, weil die Anzeigerate steige. Andererseits äusserten sich 2025 dreimal mehr Betroffene als 2022 zufrieden mit der Behandlung durch die Polizei (Anstieg von 21,1 auf 63,6 Prozent).