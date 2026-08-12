Der Technologiekonzern Jenoptik profitiert weiterhin vom aktuellen KI-Boom und hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Das Management um den neuen Vorstandschef Dominic Dorfner ist für das Jahr nun etwas optimistischer. Grund sei die positive Entwicklung vor allem im Halbleiterbereich, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. An der Börse erfreute das die Anleger, die zunächst starken Kursgewinne schmolzen aber schnell wieder ab. Jenoptiks Geschäft mit der Autoindustrie leidet weiter unter der aktuellen Schwäche der Branche.