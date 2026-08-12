Der Zulieferer von ASML, einem der weltweit wichtigsten Chipindustrieausrüster, zog im zweiten Quartal mit 366,6 Millionen Euro gut ein Drittel mehr Aufträge an Land als vor einem Jahr, wie es weiter hiess. Der Umsatz kletterte zwar moderat um 3 Prozent auf 262 Millionen Euro, doch zugleich erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 28 Prozent auf 54,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von zuvor 16,7 auf 20,8 Prozent. Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel.