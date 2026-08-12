An der Börse blieb von den morgendlichen Gewinnen von bis zu 7 Prozent am Nachmittag noch ein Plus von rund vier Prozent. Damit setzt sich die jüngste Erholung fort, nachdem der Kurs zuvor von seinem Rekordhoch bei 48,42 Euro um fast ein Fünftel gefallen war. Mit 40,84 Euro kostet die Aktie aber immer noch mehr als doppelt so viel wie zum Jahreswechsel.