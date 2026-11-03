Inklusive Wechselkurseffekten stehen 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro im Plan nach bisher 9,4 bis 9,9 Milliarden. Analysten rechnen aktuell mit 9,7 Milliarden Euro operativem Ergebnis im laufenden Jahr. Zudem erwartet Bayer nun einen Abfluss freier Finanzmittel (Free Cashflow) von 1,5 bis 0,5 Milliarden Euro, statt bisher 2,5 bis 1,5 Milliarden, wie der Konzern mitteilte.
Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der bereinigte operative Gewinn um knapp 7 Prozent auf knapp 1,62 Milliarden Euro. Treiber war dabei die Pharmasparte, die den Gewinn im Tagesgeschäft um fast ein Viertel auf 1,29 Milliarden Euro steigert. Rückenwind lieferte dabei ein starkes Wachstum der Medikamente Nubeqa gegen Prostatakrebs und Kerendia zum Schutz von Nieren und Herz eingesetzt wird./mis/stk
(AWP)