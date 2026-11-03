Gute Geschäfte mit noch recht neuen Medikamenten in der Pharmasparte stimmen Bayer optimistischer für das laufende Jahr. Der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson rechnet nun währungsbereinigt mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro, was am unteren und oberen Rand der Spanne jeweils 200 Millionen Euro mehr sind als zuvor.