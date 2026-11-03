Nubeqa hat sich schon vor einer Weile zum umsatzstärksten Medikament von Bayer gemausert. Allein im dritten Quartal wuchs der Umsatz mit dem Mittel gegen Prostatakrebs um mehr als die Hälfte auf knapp eine Milliarde Euro. Kerendia, das zum Schutz von Nieren und Herz eingesetzt wird, wuchs noch etwas deutlicher auf Erlöse von 374 Millionen Euro, womit es nur noch knapp hinter dem einstigen Kassenschlager Xarelto liegt. Der Umsatz mit dem Blutgerinnungshemmer bricht wegen auslaufender Patente schon länger Stück für Stück weg.