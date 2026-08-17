Vorsicht sei auch bei Geräten mit deutschen Schutzkontaktsteckern, sogenannten Schuko-Steckern, geboten. Diese dürften in der Schweiz nicht verkauft werden, da sie eine Brandgefahr darstellten. Das Esti weist zudem darauf hin, dass das CE-Zeichen kein unabhängiges Prüfsiegel sei, sondern nur eine Eigendeklaration des Herstellers.