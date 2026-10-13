Die «Schwäbische Zeitung» schildert nun detailliert den Ablauf der Tat. Die Männer werden demnach zur Starlink-Station gefahren, giessen einen Brandbeschleuniger auf einen Schaltschrank und verschwinden wieder. Sie verbringen den Angaben zufolge nur wenige Minuten auf dem Gelände. Laut der Zeitung sind die beiden Männer 34 und 38 Jahre alt. Sie sollen auf ihrer Reise zum Anschlagsziel und auf der Rückkehr nach Deutschland tagelang observiert worden sein, heisst es.