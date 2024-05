Im Dezember haben sich mit Starrag und Tornos die beiden WerkzeugmaschinenHersteller des Unternehmers Walter Fust zu StarragTornos zusammengeschlossen. VR-Präsident Michael Hauser, der die CEO-Aufgabe diese Tage an Martin Buyle übergibt, streicht im Interview mit AWP unter anderem die Vorteile der Fusion hervor. An den Werken in der Schweiz will er festhalten.