Vorgesehen ist die Liquidation der Gesellschaft. Die Gläubiger sollen dabei zumindest einen Teil ihrer Forderungen zurückerhalten. Die Sachwalterin Wicki Partners hatte im Vorfeld der Gläubigerversammlung vom Juli eine Rückzahlungsquote von 7 bis 9 Prozent für die ungesicherten Gläubiger der dritten Klasse in Aussicht gestellt.