Vor dem Gespräch mit Xi hatte sich Steinmeier mit Ministerpräsident Li Qiang getroffen. Ein zentrales Thema war auch hier der hohe chinesische Aussenhandelsüberschuss. Steinmeier wies auf die jüngste Einigung über die Drosselung der Exporte von chinesischen Hybridautos in die EU hin. Das zeige, dass es auch da, wo es schwierig sei, «den Weg zu Lösungen gibt». Li nannte Steinmeier - ähnlich wie später auch Xi - einen «altbekannten und guten Freund» Chinas./sk/DP/nas