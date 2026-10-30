Der Bundespräsident betonte: «Wir kommen in der Absicht, die Rahmenbedingungen für den guten wirtschaftlichen Austausch zwischen unseren beiden Ländern zu erhalten und zu stärken. Und wir kommen in der Absicht, Ihnen zu signalisieren, dass da, wo es Probleme gibt, wir sie im Dialog gemeinsam mit Ihnen zu lösen versuchen.»