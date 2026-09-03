Etwas mehr Jobs sind aktuell wieder bei der UBS ausgeschrieben - bei der Grossbank ist die Zahl der Stellenangebote auf der Webseite die letzten drei Monate immer etwas angestiegen. Allerdings ist das Stellenangebot der UBS in den Monaten davor auf einen Bruchteil dessen zurückgegangen, was es beispielsweise noch vor zwei Jahren war. Auch bei der UBS läuft - nach erfolgter Integration der Credit Suisse - ein Personalabbau. Aktuell hat die UBS etwas mehr als 60 offene Stellen auf ihrer Webseite aufgeführt.