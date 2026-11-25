Insgesamt hatten die zehn grössten Banken im November 532 Stelleninserate auf ihren Webseiten aufgeschaltet - gut 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen der grössten Banken analysiert. Berücksichtigt werden dabei nur Positionen mit Arbeitsort in der Schweiz.
Ein Lichtblick sind die Stellenanzeigen der UBS, die gegenüber Oktober um über ein Fünftel auf 90 hochschnellten. Allerdings sind das immer noch 9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Gerade Grossbanken-Jobs waren in den letzten Jahren rarer geworden, nachdem die UBS ihre Lokalrivalin Credit Suisse übernommen hatte. Dies ging nicht spurlos an der Bankenwelt vorbei: Im Mai war die Zahl der offenen Banken-Stellen in der Schweiz zwischenzeitlich auf einen Tiefpunkt von 482 gefallen.
In absoluten Zahlen hat die Raiffeisen-Gruppe aktuell die meisten Stellen ausgeschrieben, insgesamt 149. Darauf folgen die UBS mit 90, Julius Bär mit 62 und Lombard Odier mit 54. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) landet mit 41 Stellen auf dem fünften Platz, nach dem dritten Platz im Vorjahr. Allerdings hat sie eine neue Jobseite gelauncht, sodass der Rückgang auch mit einer Aufräumaktion zusammenhängen könnte.
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(AWP)