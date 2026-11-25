Ein Lichtblick sind die Stellenanzeigen der UBS, die gegenüber Oktober um über ein Fünftel auf 90 hochschnellten. Allerdings sind das immer noch 9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Gerade Grossbanken-Jobs waren in den letzten Jahren rarer geworden, nachdem die UBS ihre Lokalrivalin Credit Suisse übernommen hatte. Dies ging nicht spurlos an der Bankenwelt vorbei: Im Mai war die Zahl der offenen Banken-Stellen in der Schweiz zwischenzeitlich auf einen Tiefpunkt von 482 gefallen.