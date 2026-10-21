Bei erstmaligen Anrufen wurden die Kunden durch eine automatische Ansage über den Einsatz der Stimmerkennung informiert. Diese Ansage lautete: «Dieses Gespräch wird zu Sicherheits- und Wiedererkennungszwecken aufgezeichnet. Postfinance erstellt aus der Aufnahme einen Stimmabdruck, um Ihre Identität bei jedem Anruf anhand Ihrer Stimme zu verifizieren. Wünschen Sie keinen Stimmabdruck, bitten wir Sie, dies dem Kundenbetreuer mitzuteilen.»