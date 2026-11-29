Am Ende war es doch noch eine klare Sache: Die Stimmbevölkerung nahm die Vorlage am Sonntag mit 54,3 Prozent an. Nur fünf Kantone sagten Nein: die Westschweizer Kantone Neuenburg, Jura und Genf, das Tessin sowie als einziger Deutschschweizer Kanton Basel-Stadt mit 58,4 Prozent Nein-Stimmen. In den grossen Städten fiel der Widerstand teils deutlich aus, etwa in Bern mit 68,9 Prozent Nein; auch in Lausanne, Freiburg und Biel BE obsiegten die Gegnerinnen und Gegner.