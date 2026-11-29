Am Ende war es doch noch eine klare Sache: Die Stimmbevölkerung nahm die Vorlage am Sonntag mit 54,3 Prozent an. Nur fünf Kantone sagten Nein: die Westschweizer Kantone Neuenburg, Jura und Genf, das Tessin sowie als einziger Deutschschweizer Kanton Basel-Stadt mit 58,4 Prozent Nein-Stimmen. In den grossen Städten fiel der Widerstand teils deutlich aus, etwa in Bern mit 68,9 Prozent Nein; auch in Lausanne, Freiburg und Biel BE obsiegten die Gegnerinnen und Gegner.
In weiten Teilen des Landes überwog dagegen das Ja, am deutlichsten in den Ost- und Innerschweizer Kantonen Nidwalden, Obwalden, Appenzell Innerrhoden, Schwyz und Zug mit Ja-Anteilen von über 63 Prozent. Für Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin endet damit sein letzter Abstimmungskampf als Bundesrat mit einem Sieg.
Sicherheitspolitik wiegt schwerer als Moral
Das Ja folgte auf eine intensive Debatte und eine knappe Ausgangslage gemäss den letzten Umfragen von SRG, Tamedia und «20 Minuten». Mitentscheidend für den Erfolg der Vorlage waren laut dem Politologen Urs Bieri von gfs.bern auch SVP-Stimmende, die trotz oft strenger Neutralitätsauslegung mehrheitlich zustimmten - für sie sei die Neutralität offenbar nicht als sakrosankt zu verstehen.
Zudem vollzog die Mitte laut Beobachtern nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs eine Kehrtwende hin zu gelockerten Regeln. Das deutet ihnen zufolge auf eine neue bürgerliche Allianz in der Sicherheitspolitik hin, die auch bei der künftigen Armeefinanzierung eine Rolle spielen könnte.
Offenbar wurden sicherheitspolitische Argumente höher gewichtet als ethisch-moralische Überlegungen. Im Zentrum standen Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze und das Halten von Know-how in der Schweiz. Vor fünf Jahren - als das Parlament unter dem Druck der Korrektur-Initiative auf weitgehende Lockerungen verzichtet hatte - hätte die Vorlage laut Politexperten wohl kaum eine Chance gehabt. Seither habe sich die geopolitische Bedrohungslage verändert; statt einer abrupten Zeitenwende zeigten sich langsame Verschiebungen.
Kein Freipass, aber mehr Spielraum
Künftig sind Waffenexporte in Länder, die in interne oder internationale Konflikte verwickelt sind, in der Regel bewilligungsfähig, sofern dies dem Neutralitätsrecht sowie aussen- oder innenpolitischen Interessen der Schweiz nicht widerspricht. Das gilt für derzeit 36 Länder im Anhang 2 der Kriegsmaterialverordnung, darunter EU- und Efta-Staaten, die USA, Grossbritannien, Australien, Argentinien und Japan, nicht aber Israel oder Saudi-Arabien.
Eine Nichtwiederausfuhrerklärung wird nur noch verlangt, wenn aussen-, neutralitäts- oder sicherheitspolitische Gründe dies erfordern. Zudem erhält der Bundesrat ein Vetorecht und kann verlangen, dass Material im Käuferland bleibt. Exporte in die Ukraine bleiben aufgrund des Neutralitätsrechts untersagt; hat der Bundesrat Hinweise auf eine Weitergabe dorthin, muss er Ausfuhren stoppen.
Parmelin betonte am Sonntag vor den Medien in Bern, das neue Recht sei kein Freipass: Jeder Export brauche weiterhin eine Einzelfallbewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), müsse mit dem Neutralitätsrecht vereinbar sein und werde mit Augenmass umgesetzt. Details sollen im ersten Semester 2027 folgen. Die Schweiz bleibe humanitären Prinzipien verpflichtet. Das Seco nehme Meldungen über Material in falschen Händen ernst und habe seine Praxis seit 2024 verschärft.
Achtungserfolg für Gegnerschaft
Gegnerinnen und Gegner aus SP, Grünen, EVP, armeekritischen Kreisen sowie Nichtregierungsorganisationen sprachen von einer «Lex Rüstungsindustrie», warnten vor Waffen in Unrechtsstaaten und verwiesen auf Versprechen aus der Zeit der Korrektur-Initiative, die nun über Bord geworfen würden. In die Kampagne flossen gemäss Angaben des Bundes mindestens drei Millionen Franken auf Seiten der Befürwortenden, während die Nein-Allianz über knapp 600'000 Franken verfügte.
Dennoch sind knapp 46 Prozent Nein-Stimmen ein Achtungserfolg für die Gegnerschaft, der es gelang, weit über das eigene Lager hinaus zu mobilisieren. Der Bundesrat erhalte durch das Gesetz deutlich mehr Spielraum - und stehe nun in der Verantwortung, die Kampagnenversprechen einzulösen und Exportgesuche sorgfältig zu prüfen, so die Gegnerinnen und Gegner.
(AWP)