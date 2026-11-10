Angesichts gesunkener Spritpreise hat der Preisauftrieb in den USA im Oktober gegenüber dem Vormonat etwas nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen aber dennoch etwas stärker als erwartet um 0,4 Prozent, nach einem Zuwachs von 0,6 Prozent im September, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Fachleute hatten nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Die Veröffentlichung der von den Finanzmärkten stets stark beachteten Jahresteuerungsrate fiel allerdings aus. Der Grund: Wegen des Regierungsstillstands (Shutdowns) im Vorjahresmonat lag keine geeignete Datenbasis vor. Einer Schätzung der von Reuters befragten Ökonomen zufolge dürfte die Inflationsrate bei 3,9 Prozent liegen und damit noch höher als im September mit damals 3,7 Prozent.
Analysten sagten zu den Daten in ersten Reaktionen:
Ulrich Wortberg, Helaba:
«Die Inflationszahlen im Oktober sind nur eingeschränkt aussagefähig, denn wegen des Regierungsstillstands im Vorjahr fehlt die Vergleichsbasis und es kann keine Jahresteuerungsrate angegeben werden. Zwar kann von den Benzin- und Dieselpreisen perspektivisch Entlastung ausgehen, denn diese sind seit Ende September im Trend rückläufig. Die dämpfenden Basiseffekte werden aber erst im Frühjahr des kommenden Jahres spürbar sein, sodass die Inflation zunächst noch hoch bleibt. Insofern gibt es für die US-Notenbank keinen Grund, von der Tendenz zu höheren Leitzinsen abzuweichen. Marktteilnehmer haben einen Schritt im Dezember mehrheitlich eingepreist und die Erwartungen dürften nochmals gestärkt werden. Auch wir gehen davon aus, dass dann die Währungshüter an der Zinsschraube drehen werden.»
Bastian Hepperle, Bethmann Hal Bank:
«Der etwas schwächere monatliche Preisschub relativ zu den Vormonaten kann aus geldpolitischer Sicht nicht beruhigen. Weiterhin ist viel Druck in der Inflationspipeline. Der Inflationshöhepunkt wird erst noch erreicht. Derzeit ist jedoch Stochern im Nebel angesagt, da wegen des Regierungsstillstands vor einem Jahr Vergleichsdaten fehlen. Klarer ist der Blick auf ein weiter robustes Wirtschaftswachstum und einen gefestigten Arbeitsmarkt. Zugleich bleiben die Inflationsrisiken nach oben gerichtet. Für die Dezember-Sitzung der Notenbank Fed steht eine weitere Leitzinsanhebung auf der Agenda.
Fed-Direktor Christopher Waller ist sogar für einen grossen Zinsschritt offen, wenn die nächsten Preisdaten erneut eine Inflationsbeschleunigung anzeigen. Der Offenmarktausschuss dürfte ihm aber mehrheitlich nicht folgen.»
(Reuters)