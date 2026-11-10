Ulrich Wortberg, Helaba:

«Die Inflationszahlen im Oktober sind nur eingeschränkt aussagefähig, denn wegen ‌des Regierungsstillstands im Vorjahr fehlt die Vergleichsbasis und es kann keine Jahresteuerungsrate angegeben werden. Zwar kann von den Benzin- und Dieselpreisen perspektivisch Entlastung ausgehen, denn diese sind seit Ende September im ​Trend rückläufig. Die dämpfenden Basiseffekte werden aber erst im Frühjahr des ​kommenden Jahres spürbar sein, sodass die Inflation zunächst noch ​hoch bleibt. Insofern gibt es für die US-Notenbank keinen Grund, von der Tendenz zu höheren Leitzinsen abzuweichen. Marktteilnehmer ‌haben einen Schritt im Dezember mehrheitlich eingepreist und die Erwartungen dürften nochmals gestärkt werden. Auch wir gehen davon aus, dass dann die Währungshüter an der Zinsschraube drehen werden.»