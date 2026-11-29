Mitentscheidend für die Zustimmung dürften laut dem Politologen auch die Stimmen der SVP gewesen sein. Deren Sympathisanten seien zwar oft für eine strikte Auslegung der Neutralität, hätten nun aber mehrheitlich für eine Flexibilisierung der Waffenexportregeln gestimmt. «Auch für sie ist die Neutralität offenbar nicht als sakrosankt zu verstehen.»