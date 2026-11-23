Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im November wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stagnierte im Monatsvergleich bei 51,7 Punkten, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte.