Im August legten alle fünf Faktoren des Raiffeisen KMU PMI gegenüber dem Vormonat zu, hiess es weiter. Besonders hervorgehoben werden die Auftrags- und die Produktionskomponente. Die höheren Auftragseingänge würden sich also zunehmend auch in einer stärkeren Produktionstätigkeit niederschlagen.