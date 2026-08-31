In China hat sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe etwas verbessert. Ein am Montag von der Regierung veröffentlichter Indikator zur Stimmung der Einkaufsmanager deutet aber weiter auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im August im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 49,8 Zähler zu. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem Anstieg auf 49,5 Punkte ausgegangen.