Konkret stieg der PMI für die Industrie im Oktober um 1,4 auf 56,7 Punkte, wie die UBS und der Einkaufsfachverband Procure.ch in einer Mitteilung vom Montag schrieben. Damit notiert er bereits den achten Monat in Folge über der wichtigen Schwelle von 50 Punkten. Bei Werten unter 50 Punkten gehen die befragten Unternehmen von einer schrumpfenden wirtschaftlichen Aktivität aus. Liegt der Index darüber, ist von Wachstum auszugehen.