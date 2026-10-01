Bei den Komponenten nahmen die Geschäftstätigkeit und die Neuaufträge wieder zu, während der Auftragsbestand auf dem Niveau des Vormonats verharrte. Erfreulich entwickelte sich die Beschäftigungskomponente - sie liegt mittlerweile auf dem höchsten Stand seit April 2025. Derweil legten die beiden Preiskomponenten deutlich zu, was auf einen zunehmenden Inflationsdruck hinweisen könne.