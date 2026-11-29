Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 58,9 Prozent erteilte das Stimmvolk dem Begehren der Mitte eine deutliche Abfuhr. Bis auf drei lehnten alle Kantone die Initiative ab. Die Initiative scheiterte also auch am Ständemehr.
Ein jeweils knappes Ja resultierte in Appenzell Innerrhoden, Schaffhausen und Uri. Der höchste Ja-Stimmen-Anteil resultierte mit 51,1 Prozent in Appenzell Innerrhoden. Am deutlichsten abgelehnt wurde die Fairness-Initiative in den Kantonen Basel-Stadt und Waadt, wo ein Ja-Stimmen-Anteil von 32,5 respektive von 33,4 Prozent verzeichnet wurde.
Mitte für gemeinsame Steuererklärung
Der offizielle Titel der im März 2024 eingereichten Volksinitiative lautete «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen». Mit ihr wollte die Mitte-Partei die Diskriminierung von Verheirateten bei der Bundessteuer beseitigen, wie sie sagte. Ehepaare sollten zwar weiterhin eine gemeinsame Steuererklärung einreichen. Gesetzesbestimmungen sollten dann aber dafür sorgen, dass die Ehepaare gegenüber Unverheirateten nicht im Nachteil gewesen wären.
Die Befürworter der Vorlage sagten, die Fairness-Initiative bringe eine gerechte und einfache Lösung. Paare sollten selbst entscheiden dürfen über ihre Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit, und das Steuersystem solle kein Lebensmodell benachteiligen. Wer sein berufliches Pensum reduziere, um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen, übernehme Verantwortung für andere. Diese Arbeit dürfe steuerlich nicht benachteiligt werden.
Die Gegner der Vorlage hingegen argumentierten, das Hauptanliegen der Mitte-Partei sei bereits erfüllt: Die Schweizer Stimmberechtigten hätten im März dieses Jahres an der Urne die Einführung der Individualbesteuerung angenommen. Damit würden bei den Steuern Heiratsstrafe und Heiratsbonus abgeschafft. Jetzt schon wieder das Steuersystem anpassen zu wollen, sei eine Zwängerei und führe zu einem Wirrwarr.
Im Schweizer Fernsehen SRF sagte der Politologe Lukas Golder vom Institut gfs.bern, das Nein sei keine Überraschung. «Die Leute sagten: Achtung, das könnte einen Widerspruch geben zwischen der Bundeslösung und der Kantonslösung, wo die Individualsteuerung eingeführt wird.» Diese Schwäche habe die Initiative «mitgetragen».
Individualbesteuerung spätestens 2032
Nach dem Nein zur Vorlage gilt nun, was schon im März nach Annahme der Annahme des Bundesgesetzes über die Individualbesteuerung gesagt wurde: Bund, Kantone und Gemeinden müssen künftig jede Privatperson einzeln veranlagen. Ehepaare müssen neu zwei Dossiers einreichen und je ihr Einkommen und Vermögen deklarieren.
Kantone und Gemeinden haben sechs Jahre Zeit für die Umstellung, also bis spätestens 1. Januar 2032. Vor den Medien äusserte am Sonntag Finanzministerin Karin Keller-Sutter die Überzeugung, dass die Kantone dies bis zu diesem Zeitpunkt auch schaffen - selbst wenn auf Kantonsebene ein Referendum gegen ein Gesetz zur Umsetzung der Individualbesteuerung ergriffen würde.
Wäre die Vorlage angenommen worden, hätten dem Bund nach Angaben des Bundesrats im Abstimmungsbüchlein je nach Umsetzung der Initiative Mindereinnahmen zwischen 680 Millionen und drei Milliarden Franken im Jahr gedroht. Von diesem Mindereinnahmen wären jährlich rund 140 bis 640 Millionen Franken auf die Kantone entfallen, da diese an der direkten Bundessteuer beteiligt sind.
Für die Initiative traten nebst der Mitte auch die Parteien SVP, EVP und EDU ein. Dagegen traten Bundesrat und eine Mehrheit im Parlament auf. Ein Nein empfahlen SP, FDP, GLP und Grüne sowie Wirtschaftsverbände.
Im März dieses Jahres hatten noch dreizehn Kantone die Vorlage zur Individualbesteuerung abgelehnt, darunter Appenzell Innerrhoden, Uri und Schaffhausen. Insgesamt wurde das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung aber mit einem Ja-Stimmenanteil von 54,3 Prozent angenommen.
(AWP)