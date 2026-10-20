Beim Bergbaukonzern BHP Group ist im ersten Geschäftsquartal wegen Problemen in den wichtigsten Minen in Chile die Kupferproduktion eingebrochen. Die Kupferproduktion fiel in den drei Monaten bis Ende September um 19 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag im australischen Melbourne mitteilte. Neben planmässigen Wartungsarbeiten kam es in dem südamerikanischen Land aufgrund extremer Wetterbedingungen zu Betriebsstörungen. Das Jahresziel für das wichtige Metall bestätigte der Bergbaukonzern.