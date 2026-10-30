Die Ruag MRO veröffentlichte am Freitag den in ihrem Auftrag von der Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey erstellten Untersuchungsbericht. Unter die Lupe nahm die Kanzlei die mehr als zwanzig Jahre seit 2002. Dabei ging es um Geschäfte mit Leopard-1-Panzern und Panzer-Bestandteilen, aber nicht nur.