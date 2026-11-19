Der Werksleiter des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide, André Thierig, hat nach einem Abhörvorwurf gegen die IG Metall einen Strafbefehl erhalten und geht dagegen vor. Dabei gehe es um eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen, teilte das Amtsgericht Fürstenwalde/Spree mit. «Es trifft zu, dass ein entsprechender Strafbefehl erlassen worden ist», sagte Direktorin Jasmin Wiriadidjaja der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.