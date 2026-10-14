Darüber hinaus musste das Unternehmen unter Aufsicht des französischen Amtes für Biodiversität (OFB) innerhalb von zwei Jahren «Massnahmen zur Wiederherstellung und Renaturierung der Naturräume und Gewässer umsetzen, die durch seine Betriebsgebiete fliessen». In diesem letzten Punkt stellte das OFB Ende September in einem Bericht fest, dass die geforderten Massnahmen «vollständig umgesetzt» worden seien.