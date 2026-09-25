Mit dem neuen Portfolio sei der Konzern «bestens aufgestellt», um seine Wettbewerbsposition in China zu stärken und langfristige Wachstumschancen dort zu nutzen, hiess es weiter. Konkret plant FMC in dem Land die Einführung mehrerer moderner Technologien für die Blutwäsche, unter anderem ein System für die hochvolumige Hämodiafiltration. Ähnliche Technik rollt FMC derzeit auch in den USA aus, das System gilt als effektiver und schneller in der Dialyse. Im Gegenzug werden der Vertrieb und die Produktion älterer Dialysesysteme in China beendet.