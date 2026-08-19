Mit Christopher Norbye stelle Straumann die Weichen für die nächste Wachstumsphase. Aufbauend auf der starken Marktposition treibe die Gruppe profitables Wachstum konsequent voran, um nachhaltig Wert zu schaffen, so die Mitteilung. «Ich freue mich sehr darauf, in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung zur Straumann Group zu stossen,» lässt sich der designierte Konzernleiter zitieren.