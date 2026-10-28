Prozentual zweistellige Wachstumsraten erzielte Straumann in der wichtigsten Region EMEA (Europa, Naher Osten & Afrika) sowie in Asien-Pazifik, die beide organische um etwas mehr als 10 Prozent wuchsen. Vor allem das asiatische Geschäft stand in den vergangenen Quartalen besonders im Fokus. Dort wartet Straumann in China nach wie vor auf Details zur nächsten Runde der geplanten Preisreform der Regierung in Peking.