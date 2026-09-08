Ein Streik legt den Bahnverkehr in den Niederlanden an diesem Mittwoch weitestgehend lahm. Wie die Niederländischen Eisenbahnen (NS) mitteilten, sind auch die internationalen Fernzüge unter anderem nach Deutschland betroffen, die von Amsterdam nach Berlin und Frankfurt fahren. Es gibt lediglich einen Pendelverkehr von Amsterdam zum Flughafen Schiphol und zurück.