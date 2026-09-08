Von dem ganztägigen Streik betroffen sind auch sämtliche Regionalverbindungen zwischen Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. Die Züge kehren jeweils in den deutschen Grenzbahnhöfen um, von dort sind Ersatzbusse bis zum niederländischen Zielbahnhof vorgesehen.
Konkret geht es um den Dreiländerzug von Aachen über Heerlen nach Lüttich, die Verbindung Hamm-Venlo, Düsseldorf-Arnheim, Dortmund/Münster-Enschede und Bielefeld-Osnabrück-Hengelo. Mit dem Streik protestieren die Gewerkschaften gegen geplante Einschnitte in das niederländische Sozialsystem./evs/DP/jha
(AWP)