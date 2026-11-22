Wegen eines landesweiten Streiks wird der Flugverkehr von und nach Belgien an diesem Montag zwischen 7.00 und 21.00 Uhr nahezu vollständig zum Erliegen kommen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie in diesem Zeitraum wegen der Beteiligung von Mitarbeitern an dem Streik ihre regulären Dienste nicht gewährleisten. Lediglich die notwendigen Dienste für Notfälle und andere sicherheitskritische Flüge sollen aufrechterhalten werden. Reisenden wird empfohlen, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren.