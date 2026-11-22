Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmer, Rentner und sozial Schwächere übermässig zu belasten.
Im Rahmen des Protesttags ist auch eine Grossdemonstration in Brüssel geplant. Ausser im Flugverkehr werden erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr erwartet. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten betroffen sein.
Fluggesellschaften und Flughäfen kritisieren, dass die erst kurzfristig angekündigte Unterbrechung des Flugverkehrs erhebliche Auswirkungen auf die Reisenden haben und zu grossen wirtschaftlichen Verlusten in den betroffenen Branchen führen wird./aha/DP/he
(AWP)