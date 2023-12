Insgesamt verlief der Betrieb am Flughafen jedoch flüssig, wie eine Keystone-SDA Reporterin vor Ort berichtete. Dnata betreute am Sonntag 85 von 419 geplanten Flügen. Insgesamt wurden am Weihnachtsabend fast 52'000 Passagiere am Flughafen erwartet.