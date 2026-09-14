Der Grossaktionär besetzt mit Michael Murray bereits einen Sitz im Aufsichtsrat. Nun soll Robert Palmer ebenfalls in das Gremium rücken, wie Frasers am Montag mitteilte. Demnach habe es mit Sturm eine einvernehmliche Verständigung darauf gegeben, dass er sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Gremiums niederlegt. Beide Seiten seien «gemeinsam der Auffassung», dass nun «ein geeigneter Zeitpunkt» für einen Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats sei und eine zweite von Frasers vorgeschlagene Person Mitglied werden soll, hiess es in der Mitteilung weiter.