Von der Leyen sagte, nun sei das Ziel, bis zum Jahresende die letzten beiden Cluster zu eröffnen, um die für den Beitritt notwendigen Reformen wirklich in Angriff zu nehmen. Die Ausweitung der Verhandlungen gilt als wichtiges Zeichen, dass sich die ukrainischen Reformanstrengungen lohnen. Sie kosten das Land viel Kraft. Selenskyj sagte: «Ich bin unserem Parlament und unserer Regierung dankbar. Sie haben selbst unter solch massiven Angriffen hervorragende Arbeit geleistet.»