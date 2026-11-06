Die Gasturbine könne sowohl mit Wasserstoff als auch mit Erdgas und jedwedem Mischungsverhältnis aus beiden Gasen betrieben werden, sagte der Vorstandschef von RWE Generation SE, Nikolaus Valerius. Damit sichere sie die Stromerzeugung bei einem zunehmenden Anteil grünen Wasserstoffs, der aus Wind- und Solarenergie gewonnen werde. Denn mit dem Wasserstoff ist auch beim Einsatz von erneuerbaren Energien Sicherheit für die Stromversorgung bei Windflaute und in Dunkelzeiten gegeben.