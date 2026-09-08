Zurückgehen wird der Energietarif, während die Netzkosten und der Messtarif steigen. Für mittelgrosse Betriebe zeige sich ein ähnliches Bild, schrieb die Elcom. Die Stromtarife hätten sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Dass sie insgesamt leicht sinken, sei im Wesentlichen auf günstigere Energiepreise zurückzuführen.