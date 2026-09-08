Noch keine Auswirkungen des Iran-Kriegs

Bei den Preisen für Endkunden noch nicht bemerkbar macht sich der Iran-Krieg, auch wenn die Preise im Grosshandel bereits stark gestiegen sind. Hingegen seien die derzeit wenig gefüllten Stauseen nicht matchentscheidend für die Strompreise, sagte Felix Vontobel, Vizepräsident der Elcom, auf eine Journalistenfrage.