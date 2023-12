Auch nach ihrer Lockerung erschwert die 10H-Abstandsregel laut einer Studie weiter massiv den Ausbau der Windkraft in Bayern. Demnach gestattet die aktuelle Regelung im Idealfall bei einem weiteren Ausbau zwar eine Verdoppelung der installierten Leistung von aktuell 2,6 auf 5,2 Gigawatt. Bereits minimale Änderungen beim Abstandsgebot könnten aber die mögliche Leistung sogar versechsfachen. Die Analyse wurde von der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) mit Sitz in München und dem britischen Think Tank Ember erstellt.

25.12.2023 15:23