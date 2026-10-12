Für die Umstellung auf klimafreundliches Leben und Wirtschaften braucht es nach einer Untersuchung in Deutschland Investitionen von 6000 Milliarden Euro binnen zwei Jahrzehnten. Das hat das Prognos-Forschungsinstitut im Auftrag der Förderbank KfW berechnet. Die bisherigen Ausgaben müssten sich damit mehr als verdoppeln. Den Grossteil der Investitionen müssten Verbraucher und Unternehmen stemmen, auf den Staat entfielen nur 12 Prozent.