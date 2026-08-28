Rund 81 Prozent der Befragten machen sich einer repräsentativen Umfrage zufolge demnach einige oder grosse Sorgen um ihre finanzielle Absicherung. 42 Prozent schränken deshalb ihre Konsumausgaben ein. Unter denjenigen mit grossen Sorgen sind es sogar rund 71 Prozent. Für die Untersuchung wurden im Juni und Juli online etwa 4.000 Menschen im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt.