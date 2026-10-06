Es gebe aber nicht flächendeckend die klassischen Unterschiede zwischen Stadt und Land, so die Autoren. Das Umland zahlreicher Grossstädte dürfte ebenfalls wachsen. Während junge Menschen eher in die Metropolen ziehen, ziehen Familien mit Kindern eher ins Umland. Am Ende des Rankings befänden sich viele dünn besiedelte Gegenden, wie der Kreis Elbe-Elster in Brandenburg oder Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen und der Kyffhäuserkreis in Thüringen. Ländlich heisse aber nicht automatisch schwach - und städtisch nicht automatisch stark, betonen die Autoren. Unter den 100 letztplatzierten Regionen finden sich auch Grossstädte wie Bremen, Duisburg, Lübeck, Salzgitter und Kaiserslautern.