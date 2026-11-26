Was hätte der Deckel bewirkt?

Das RWI führte auf Basis der vorgesehenen Berechnungsformel für den Spritpreisdeckel eine Rückrechnung für die Jahre 2025 und 2026 durch - was hätte der Deckel bewirkt, wenn er bereits seit 2025 gegolten hätte? Das Ergebnis: Wäre der Spritpreisdeckel bereits 2025 und 2026 in Kraft gewesen, hätte er vor allem die täglichen Preisspitzen an Tankstellen begrenzt. Im Durchschnitt wären die Preise abseits der Autobahnen jedoch um nur 0,2 bis 0,65 Cent je Liter gesunken - unter der Annahme, dass die Tankstellen ihr Preisverhalten nicht ändern.