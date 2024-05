Das geplante Marina-Projekt des ägyptischen Investors Samih Sawiris am Urnersee bringt offenbar eine «substanzielle wirtschaftliche Wertschöpfung» für die beteiligten Gemeinden und den Standortkanton mit sich. Dies zeigt eine von den Behörden in Auftrag gegebene und am Donnerstag veröffentlichte Potenzialstudie.