Getestet wurden während rund eines Jahres sieben Wechselrichter und vier Energiemanagementsysteme von acht Herstellern. Bei vier Produkten gelang es den Experten, die vollständige Kontrolle über das Gerät zu übernehmen, wie es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht heisst. Bei nahezu allen untersuchten Wechselrichtern konnte zudem ohne Anmeldung verändert werden, wie viel Strom die Anlage ins Netz einspeist - bis hinunter auf null.