Die Studie setzt den Fokus auf die inländische Umsetzung des Vertragspakets, auch Bilaterale III genannt. Die dynamische Rechtsübernahme - die mit den Abkommen einherginge - verändert die politische Mitwirkung von Bundesrat, Parlament, Kantonen und Bevölkerung, wie am Donnerstag einer Mitteilung der Stiftung für direkte Demokratie zu entnehmen war.