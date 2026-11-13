Ausfälle von Online-Diensten gehörten zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme so gravierend oder so schwer zu finden, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen grossflächigen Ausfall durchlebt. Nutzer konnten sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Als Ursache nannte Microsoft damals ein Problem in der Cloud-Infrastruktur./so/DP/stk