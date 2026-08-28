Wegen des Unwetters kam es auch zu Unterbrüchen im Bahnbetrieb. So auf der Strecke von Biel nach Olten, die derzeit nicht befahrbar ist, wie die SBB mitteilten. Der Unterbruch werde bis zirka 14.00 Uhr andauern, hiess es. Von Unwetterschäden betroffen war auch die Linie R55 bei Nyon VD.