Am Freitagmorgen hatte eine heftige Gewitterfront mit Hagel für grosse Schäden gesorgt - auch im Kanton Zürich. Besonders hart traf es beispielsweise Bülach oder die Region Winterthur. Dort wurden mehrere Personen durch Hagelkörner leicht verletzt. Durch den Hagel wurden zudem Dachfenster und Autoscheiben eingeschlagen, während der Wind Bäume zu Fall brachte und Ziegel von den Dächern fegte.